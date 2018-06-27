«Я буду говорить!» Главный свидетель по делу МУГИСО готовится издать разоблачительный дневник (ДОКУМЕНТЫ)

Защита Виталия Сиволапа, осужденного за убийство судебного пристава и вместе с тем проходящего главным свидетелем в коррупционном скандале МУГИСО, планирует опубликовать собственную версию событий перед началом судебных слушаний.

Ожидается, что судебный процесс по делу МУГИСО начнется грядущей осенью, после того как обвиняемые закончат знакомиться с обвинительными заключениями, насчитывающими в каждом случае порядка 140 томов. Бизнесмену Виталию Сиволапу как одному из ключевых участников сделки по выкупу за счет областного бюджета снесенного особняка на Репина, 5с, придется давать свидетельские показания против обвиняемых в получении взятки экс-министра Алексея Пьянкова и его заместителей Артема Богачева и Константина Никанорова.

Напомним, здание на улице Репина было выкуплено министерством осенью 2014 года за 230 млн руб. и сразу же снесено в рамках подготовки территории Центрального стадиона к проведению этапа чемпионата мира по футболу. Крупнейшим собственником площадей в нем был Виталий Сиволап, получивший 72,7 млн руб. за продажу 499,5 кв. метров. Он же затем и дал против чиновников показания, ставшие основой для возбуждения уголовного дела. Причиной этому, по его словам, послужили якобы чрезмерные аппетиты чиновников, запросивших «откат» в 31,5 млн руб.

Интригу в общем-то в уже известную фабулу обвинения вносит некий заготовленный Сиволапом дневник. В изъятой в ходе обыска в офисах его компаний переписке из СИЗО он требует от руководителя юридической группы Ольги Мамаевой (подполковник, старший следователь СУ УМВД по Екатеринбургу в отставке) подключить СМИ к публикации неких дневников, якобы написанных им до задержания за убийство.

«Срочно решите [вопрос] я считаю что необходимо подключать интернет СМИ и рассказать всю правду о деле МУГИСО это будет якобы мои записи датированные сентябрь 2016. Когда я был в Сочи прислал вам первый листок... Решите это срочно с Оксаной [Чернавской] и Леной [Луниной]… Меня проще удушить в СИЗО ведь я буду говорить», – говорится в письме Сиволапа (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Поскольку запись сделана еще до вынесения приговора за убийство (бизнесмен был обвинен в покушении на пристава, приговор ему был вынесен 28 декабря 2017 года), вероятно, таким образом Сиволап пытался продавить через своих покровителей в региональном управлении ФСБ переквалификацию статьи на более легкую. В пользу этой версии говорит и другая запись из подслушанных им разговоров в камере следственного изолятора. В ней он через Мамаеву прямо пытается «продать» следователям еще один новый эпизод в деле МУГИСО в обмен на вызволение из СИЗО.

Речь идет об участнике схемы по хищению крупных бюджетных сумм, выведенных по фиктивным договорам на выполнение реставрационных работ: «Его дело ведет ГСУ по 159 (4) пока имя не называйте ребятам. Мне нужно чтоб ФСБ и СК решили чтоб меня 5 декабря отправили под домашний арест а с ним пусть решают на разговоре […] Это может быть один из вариантов моего вызволения. Схема там огонь интересная», – пишет Сиволап.

Судя по тому, что ни мера пресечения, ни статья обвинения так и не были изменены, бывшие покровители от Сиволапа все же отвернулись и в итоге суд приговорил его к 15 годам строгого режима с внушительной компенсацией семье погибшего пристава. «В свете жесткого приговора и того, что ему не позволили «отскочить» на более мягкую статью, несмотря на все его «заслуги» в деле МУГИСО, зная его характер и изобретательность, я не удивлюсь, что он из мести начнет «топить» свое бывшее окружение», – считает источник из его бывшего окружения.

Напомним, уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и по 4.4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» было возбуждено в апреле 2016 года. По версии следствия, особняк, выкупленный МУГИСО в несколько приемов под снос в рамках реконструкции Центрального стадиона к ЧМ-2018, был продан по завышенной стоимости, а глава ведомства Алексей Пьянков, и его зам получили за это «откат» в размере 31,5 миллионов рублей. Первоначально Пьянкова арестовали, он провел в СИЗО два месяца, затем его отпустили под домашний арест, а затем – вовсе освободили от ограничений под залог в 2 миллиона рублей. В августе 2017 года бывший министр управления госсобственностью Свердловской области возглавил совет директоров Облкоммунэнерго.

Екатеринбург, Елена Васильева

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