Суд располовинил имущество семьи главного свидетеля по делу МУГИСО: Сиволап выплатит долг детям убитого им пристава

В Ленинском суде Екатеринбурга завершился процесс по разделу имущества семьи Оксаны Чернавской и бизнесмена Виталия Сиволапа, осужденного на 15 лет строгого режима за убийство судебного пристава и одновременно проходящего главным свидетелем по резонансному делу МУГИСО. История претендует на включение в криминалистическую энциклопедию мошенничеств и вот почему.

Накануне процесса в Ленинском суде Семнадцатый арбитражный апелляционный суд опубликовал постановление, подтверждающее фальсификацию соглашения о разделе имущества между супругами, представлявшимися некогда респектабельными предпринимателями. А сегодня в длившемся более двух лет деле о банкротстве Виталия Сиволапа была поставлена жирная точка.

Судья Ленинского суда постановила разделить все имущество супругов пополам за исключением транспортных средств, которые (теоретически) могут понадобиться бывшим супругам для перемещения. Учитывая ранее вынесенный приговор Свердловского областного суда, ни один из приобретенных автомобилей не пригодится бывшему главе семейства в ближайшие 15 лет, которые он проведет в колонии строгого режима.

Напомним, год назад Свердловский областной суд приговорил Сиволапа к 15 годам лишения свободы с внушительной компенсацией супруге и детям убитого им судебного пристава Сергея Дмитриева, в которого в сентябре 2016 года Сиволап бросил бутылку из-под виски при попытке ареста его Range Rover за долги десятилетней давности перед бывшим деловым партнером Владимиром Ромасом.

Приговор Сиволапу

Владимир Ромас, генеральный директор компании «Домострой»: «Еще в 2003 году он взял у нас в долг 3,2 миллиона рублей под расписку, но не вернул. Есть экспертиза подлинности расписки, решение Чкаловского суда и постановление службы судебных приставов о взыскании долга. С тех пор сумма выросла уже почти до 5 миллионов, но он скрылся и переписал все имущество на жену и тещу».

В одной из бесед с корреспондентом «Нового Дня» Сиволап подтвердил, что не собирается платить по долгам в принципе. «Пусть он эту бумажку засунет себе в задницу. Так и напишите! Что такое три миллиона? Для меня это как в ресторан сходить, но он этих денег не получит принципиально», – говорил бизнесмен, подчеркнув, что все его имущество переписано на жену и тещу.

В результате кропотливой работы за два года арбитражному управляющему Наталье Лаврентьевой удалось доказать фальсификацию Сиволапом соглашений о разделе имущества между ним и Оксаной Чернавской. Накануне Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил ее правоту в полном объеме: «… исследовав представленные соглашения о разделе совместно нажитого имущества от 01.10.2004 и от 26.01.2015, пришел к выводам, что они являются сфальсифицированными, поскольку составлены не в даты, указанные в документах, направлены на вывод ликвидного имущества и невозможности обращения на него взыскания со стороны кредиторов», – говорится в постановлении апелляционного суда.

Шансов отменить в апелляции решение свердловского судьи Андрея Кириченко у Сиволапа и Чернавской не было. В ходе прошлогоднего обыска в офисе Сиволапа оперативники нашли в изъятых вещах его переписку с адвокатами из СИЗО № 1, в которой он требовал найти любого нотариуса, пусть даже мертвого, чтобы легализовать поддельные соглашения, по которым все квартиры, машины и земли отходили Чернавской, а самому Сиволапу оставался лишь 20-летний Volvo S80.

Добавим, что общий долг Сиволапа по базам данных без учета компенсации семье пристава составляет более 80 млн руб. А стоимость имущества по трем разным оценкам составляет от 74 до 130 млн рублей.

Редакция «Нового Дня» будет следить за развитием событий и за выплатой семье пострадавшего пристава причитающейся компенсации за гибель кормильца от рук Сиволапа.

Что касается дела МУГИСО, то, вероятно, показания Сиволапа против бывшего министра госимущества Свердловской области Алексея Пьянкова больше не пригодятся, поскольку само дело за недостаточностью улик было возвращено на доследование.

Екатеринбург, служба информации

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