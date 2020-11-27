Куйвашев впервые прокомментировал отставку Высокинского: «Несколько кандидатов у меня есть»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые прокомментировал информацию об отставке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. «Не слышал такого экспертного мнения, и сам не считаю, что отставка того или иного мэра положительно влияет на ситуацию с коронавирусом. Если докажут, что помогает – несколько кандидатов у меня есть», – заявил губернатор.

Он призвал не муссировать темы кадровых перестановок, назвав это «вредным занятием». «Люди должны работать на полную катушку, подобные же досужие разговоры сил и уверенности точно не прибавляют. Вообще любое кадровое решение закрепляется документально, о нем становится всем известно. Я бы ориентировался именно на решения, а не на домыслы и слухи», – сообщил Куйвашев.

Напомним, как ранее писал «Новый День», отставку Высокинскому прочат еще до конца этого года. Причем кадровое решение должно быть сделано именно губернатором Куйвашевым. Сообщалось, что следующим главой уральской столицы может стать его первый заместитель Алексей Орлов. При этом ранее эксперты, опрошенные «Новым Днем», выражали сомнения, что обновленная дума Екатеринбурга начнет добиваться отставки Высокинского через, например, выражение недоверия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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