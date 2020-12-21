Вице-губернатор Орлов стал замом Высокинского

Сегодня утром глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил коллективу мэрии в качестве своего первого зама Алексея Орлова, который еще на прошлой неделе занимал пост первого заместителя губернатора. Эту информацию «Новому Дню» подтвердил председатель городской думы Игорь Володин.

По информации агентства, в ближайшее время Александр Высокинский напишет заявление о досрочном сложении полномочий. Поскольку формально его избирали депутаты гордумы, они же должны и дать согласие на его уход. Ближайшее заседание думы состоится уже завтра. Если Высокинский уйдет, будет объявлен конкурс, в котором наверняка будет участвовать Алексей Орлов.

Напомним, о вероятности такого развития событий «Новый День» писал еще в октябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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