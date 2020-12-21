«Стать главой города-миллионика – это практически губернаторская позиция». Политологи о будущем Алексея Орлова

Алексея Орлова сегодня представили в качестве нового вице-мэра Екатеринбурга. В политических кругах такое назначение расценили практически как гарантию того, что он станет главой города. «Новый День» узнал у политологов, чего ждать от назначения, изменится ли что-то для жителей столицы Среднего Урала и какую политику будет вести бывший первый вице-губернатор.

Политолог Сергей Мошкин: «Я думаю, с приходом Алексея Орлова в администрацию Екатеринбурга в первую очередь можно ожидать некоторых кадровых перестановок в мэрии и более жесткой работы и требовательности к подчиненным службам. Орлов слывет жестким руководителем и хозяйственником, а Высокинский в этом смысле был больше теоретиком. Думаю, что сейчас пойдут интенсивные процессы по подготовке к Универсиаде, особенно по тем строительным объектам, которые пока отстают от темпа. Но самое главное, Орлов все-таки более лояльный к губернатору, нежели Высокинский. Он связан с Куйвашевым не только годами совместной работы, но и личной дружбой, что немаловажно. Несмотря на то, что Высокинский был назначен Куйвашевым, там все-таки не было столь доверительных отношений. Кроме того, когда Высокинский стал мэром, для него на первое место вышли институциональные интересы, которые не всегда были понятны администрации губернатора и Куйвашеву лично. Это неудивительно, потому что город и область – две ветви власти, которые отстаивают свои интересы. Именно поэтому Высокинский был вынужден искать защиты у полпреда, что еще больше раздосадовало губернатора. Когда же полпред сменился (вместо Николая Цуканова был назначен Владимир Якушев, – прим. ред.), Высокинский остался без опоры.

Станет ли Орлов более самостоятельным на посту главы Екатеринбурга? Это возможно. Как я уже говорил, всегда есть проблема между губернаторами и главами столичных городов, каждый тянет одеяло на себя, а это и есть зона потенциальных конфликтов. Сейчас в руках Орлова будет сосредоточен гораздо больший ресурс, чем когда он был вице-губернатором. Думаю, что он с этой работой справится не хуже Высокинского. Я надеюсь, даже лучше».

Политолог Михаил Коробельников: «Мне кажется, сейчас сложно оценивать Орлова по его работе вице-губернатором. Свои функции он выполнял эффективно. Его назначили первым вице-мэром, он будет отвечать за городское хозяйство, многое будет зависеть от того, насколько хорошо он знает ситуацию в городе. Управленческих качеств у него хватает, а по поводу компетенций сказать не могу, не в курсе. Но насколько я знаю, все, кто с ним работал, отзываются о нем положительно. Как говорится, будем посмотреть, что произойдет, Екатеринбург город сложный.

[о бизнес-контактах Орлова и о том, с чем он придет в Екатеринбург] Нужно понимать два момента, это работа с бизнесом и, во-вторых, хозяйственная деятельность. Для бизнеса важен человек, который может влиять на процесс принятия решений, а он таким является, с бизнесом будут выстроены нормальные рабочие отношения. Там важна предсказуемость, Орлов ясен, понятен, у него есть задел, взаимодействие с губернатором, его позиция связана с позицией губернатора. Второй вопрос – насколько он сможет грамотно выстроить работу муниципальных служб Екатеринбурга, как будет идти именно этот процесс».

Политтехнолог Алексей Швайгерт: «Я считаю, что для жителей Екатеринбурга ровным счетом ничего не изменится. Рокировка Орлов – Высокинский – это внутриэлитная история, никак не связанная с публичной политикой. Массовому избирателю обо всех этих хитросплетениях ничего неизвестно. Каким будет мэр Орлов? Сказать, правда, нечего, кроме того, что для него это будет однозначно повышением. В перспективе стать главой города-миллионика, который генерирует до 80% доходов области – это практически губернаторская позиция. Учитывая, что Орлова давно сватали в губернаторы то в Курганскую область, то в ХМАО. Так что для него это возможность выйти из тени, проявить свою политическую субъектность. О каких-то деловых качествах Орлова говорить рано, и я даже не буду прогнозировать. Поживем – увидим.

Что касается Высокинского, то сразу было понятно, что это будет красивый переход для публики. Не то что мэр из-за политических интриг или недовольства уходит с поста, а он возвращается в областное правительство как востребованный хороший специалист.

[о том, что Куйвашев теряет важного специалиста на посту вице-губернатора] Если мерить чашей весов, то для Куйвашева лучше отправить такого близкого, знакомого много лет и лояльного специалиста в город, который стал местом для дискуссий, чтобы потушить разгоревшиеся конфликты. Екатеринбург – это основа региональной экономики, и если в городе будет завал, то будет совсем нехорошо. Нужно понимать, что проблемы в области вызывают меньше резонанса. Если в условной Кушве или Краснотурьинске люди выйдут против строительства храма и в защиту сквера, это будет иметь локальный характер, а в Екатеринбурге, как мы видели, все начинает быстро бурлить, превращается в информповоды и попадает в федеральную повестку».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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