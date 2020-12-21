Алексей Орлов официально включен в список чиновников мэрии Екатеринбурга

Новая должность Алексея Орлова в качестве первого вице-мэра Екатеринбурга появилась на официальном сайте администрации города. Занимавший прежде эту должность Александр Ковальчик стал руководителем аппарата мэрии. Напомним, ранее этот пост занимал Илья Захаров, перешедший на работу в свердловский ЦУР (Центр управления регионом).

Отметим, что указ губернатора об освобождении Орлова от должности первого зама еще не опубликован. Однако в мэрии публично подтвердили переход чиновника. Сегодня мэр Александр Высокинский представил Алексея Орлова подчиненным на утреннем совещании.

«Я рассчитываю, что у Алексея Валерьевича на поприще городской экономики и развития муниципалитета будут большие, серьезные успехи. Мы настроены на позитив, на сотрудничество», – заявил Высокинский.

Орлов прокомментировал свое назначение так: «Перед нами стоит общая задача – подготовить Екатеринбург и к 300-летию, и к Всемирным летним студенческим играм. Все решения приняты, поэтому будем работать, трудиться, развивать столицу Урала, ставить для себя амбициозные цели и достигать их».

Инсайдеры сообщают, что следующим шагом политической рокировки станет отставка мэра Высокинского. В ближайшее время он напишет заявление, которое должна одобрить городская дума на завтрашнем заседании. Пока градоначальник публично не делал никаких заявлений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.12.20

Центробанк: 20% бизнеса на Урале скоро поднимет цены. / «Стать главой города-миллионика – это практически губернаторская позиция». Политологи о будущем Алексея Орлова. / На Среднем Урале подтвердилась смерть еще 15 человек от коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»