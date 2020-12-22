Екатеринбургская дума одобрила отставку Александра Высокинского

Екатеринбургские депутаты сегодня единогласно одобрили отставку главы города Александра Высокинского. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос в повестку заседания был внесен с голоса спикером Игорем Володиным.

Сам Высокинский пояснил, что написал заявление об отставке сегодня утром. Он поблагодарил депутатов за работу и напомнил, что при нем в городе увеличились объемы уборки улиц и выросли темпы строительства.

«Я из города никуда не ухожу и не уезжаю. Я буду здесь, чтобы работать с городскими проектами уже на областном уровне. Нам однозначно нужно решать вопрос по строительству метро, по строительству школ, нужно смотреть концессию общественного транспорта и другие вопросы. Надеюсь, наша работа будет с двух сторон», – резюмировал уходящий мэр.

Затем последовали вопросы депутатов. Например, Андрей Пирожков спросил, будет ли Высокинский участвовать в выборах-2021 и готов ли он продвигать законопроект о прямых выборах мэра.

«Давайте двигаться пошагово. Я буду работать в администрации губернатора и далее с коллегами, с партией «Единая Россия» мы будем решать. Всему свое время», – ответил Высокинский.

Александр Колесников напомнил, что госдолг области 95 миллиардов (по данным на 1 октября, – прим. ред.) и выразил надежду, что после ухода Высокинского регион не будет гасить долг за счет жителей Екатеринбурга.

«Я сегодня не стал бы делить город и область. Есть экономические вопросы, которые нужно обсуждать. Я уверен, что еще не раз приду к вам на думу, чтобы посоветовать», – кратко ответил Александр Высокинский.

Михаил Вечкензин спросил, что будет с городской медициной после передачи горздрава на уровень области.

«Это решение принимали осознано. Опыт этого года показал, что при существовании такой ступени, как муниципальное звено, технологически существует разница в платежах, а это дополнительное время и документы. Чтобы бороться с такими угрозами, как ковид, должно быть единоначалие в управлении. Вместе с тем я не думаю, что город уйдет из здравоохранения, система сохранится», – отметил Высокинский.

После отставки главы города депутаты запустили процедуру конкурсных выборов мэра. Будет сформирована комиссия на паритетных началах (три представителя администрации губернатора и три представителя администрации города), которая начнет отбор кандидатов. По данным агентства, процедура назначения нового главы Екатеринбурга завершится в конце января.

Напомним, после отставки Высокинского исполняющим обязанности главы Екатеринбурга становится его первый заместитель Алексей Орлов, который принял эту должность только вчера. Сегодня он также присутствовал на заседании. Александр Высокинский возвращается в областное правительство и займет место Орлова – станет первым вице-губернатором Свердловской области. Отметим, что о подобной рокировке во власти уральской столице «Новый День» писал ещё в октябре.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

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