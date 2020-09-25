Праймериз ЕР вылились в скандал: проигравшие написали Турчаку

Пять из девяти участников праймериз «Единой России» отказались признать результаты и намерены добиваться их отмены.

Как рассказал «Новому Дню» один из участников, член Общественной палаты города Александр Гавриленко, его возмутило сразу несколько моментов в организации праймериз: это и внезапная замена тайного голосования открытым, и замена выборщиков из Ленинского района членами регионального исполкома, и участие в праймериз бывших справороссов Антона Швалева и Виталия Чачина. Обо всем этом Гавриленко рассказал с трибуны вместо изложения своей кандидатской программы и призвал кандидатов, которые согласны с ним, покинуть зал заседаний до голосования. Ушли, не выступив, трое: сам Гавриленко, Ольга Козлова и Александр Рябцев. Затем они, а также кандидаты Сергей Шамов и Игорь Рубцов, написали письмо секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, в котором изложили все свои соображения по поводу прошедшего голосования и попросили «пресечь манипуляции в региональном отделении партии и провести партийную процедуру честно и легитимно».

Заместитель руководителя регионального исполкома ЕР Максим Бестфатер, комментируя действия кандидатов, сообщил: «Возможность выступить перед выборщиками была предоставлена каждому участнику. Как ей воспользоваться – их личный выбор».

Как уже сообщал «Новый День», в округе № 3 победил бывший депутат ЕГД Антон Швалев, в округе № 9 – Виталий Чачин, гендиректор ООО «Новые Технологии Строительства». Оба получили более 70% голосов. И тот и другой в 2018 году баллотировались в гордуму от другой партии – «Справедливая Россия». Чачин выборы проиграл, а Швалев стал депутатом, но потом сложил полномочия и уехал в Омск к губернатору Александру Буркову. Однако затем снова вернулся в Екатеринбург.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.20

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