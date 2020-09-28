Сегодня кандидатов в ЕГД выдвинут три партии

Сегодня три политические партии планируют выдвинуть своих кандидатов на довыборы в ЕГД.

По сообщению горизбиркома, о выдвижении кандидатов именно сегодня заявили «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Российский общенародный союз».

Напомним, в пятницу праймериз «Единой России» закончились скандалом: победителями объявили двух бывших справороссов, Антона Швалева и Виталия Чачина. Пять претендентов на депутатские мандаты, возмущенные таким поворотом, написали письмо секретарю Генсовета ЕР Андрею Турчаку.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе кандидатов выдвинули еще две партии. ЛДПР по округу № 3 выдвигает Александра Каптюга, который в данный момент является депутатом гордумы Асбеста, а по округу № 9 – председателя региональной КРК партии Евгения Луконина. Демократическая коалиция во главе с партией «Яблоко» выдвинула общественного активиста Владислава Постникова, известного по участию в проекте «Народная инициатива» и председателя СРО общественной организации «Открытая Россия», а также преподавателя УрФУ Дмитрия Трынова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.20

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