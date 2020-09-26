От партии «Яблоко» в думу пойдут лидер «Открытой России» и преподаватель УрФУ

Сегодня свердловское отделение партии «Яблоко» и 19 организаций и движений, вступивших с ним в коалицию, провели дебаты и праймериз по выбору кандидатов в Екатеринбургскую гордуму по округам №3 и №9.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в праймериз коалиции участвовало 8 человек – по четыре в каждом округе. И собрание, и дебаты транслировалось в соцсетях. Выборщиками были не только руководители «Яблока», но и представители «Парнаса», движения «Екатеринбург за свободу», «Мемориала», штаба Навального в Екатеринбурге, профсоюза «Университетская солидарность в УрФУ», «Парков и скверов Екатеринбурга», «Народной инициативы», «Голоса», «Зеленого фронта» и других – всего 43 человека.

По итогам тайного голосования по округу № 3 победил набравший 31 голос выборщиков общественный активист Владислав Постников, известный по участию в проекте «Народная инициатива» и председатель СРО общественной организации «Открытая Россия».

По округу № 9 – преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов, набравший 29 голосов. Трынов известен главным образом борьбой за права преподавателей УрФУ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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