На довыборах появились кандидаты от ЛДПР

Свердловское региональное отделение ЛДПР определилось со своими кандидатами на довыборах в Екатеринбургскую гордуму.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель аппарата отделения Антон Безденежных, по округу № 3 ЛДПР выдвигает Александра Каптюга, который, в частности, год назад участвовал в довыборах в заксо по Орджоникидзевскому округу и набрал 7,71% голосов избирателей; по округу № 9 выдвинут Евгений Луконин – бывший кандидат от ЛДПР в городскую думу по округу № 6.

Добавим, либерал-демократы первыми провели процедуру выдвижения. «Единороссы» перенесли праймериз на 25 сентября, 26 сентября определятся со своим выбором члены «Яблока» и их союзники. Коммунисты и «пенсионеры» конкретных дат пока не называли. Самыми последними, по их собственному заверению, выберут кандидатов «справороссы». Выдвижение кандидатов заканчивается уже 2 октября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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