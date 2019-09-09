На довыборах в свердловское заксо явка составила 13%

Только 13,11 % избирателей Орджоникидзевского округа приняли вчера участие в довыборах депутата заксобрания Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, из 146 438 избирателей округа на участки пришли только 18 547. По предварительным данным, победу одержал кандидат от «Единой России» – депутат ЕГД Владимир Смирнов, за него проголосовали 45,92% избирателей. На втором месте – коммунист Андрей Пиняжин (18,43%).

«Яблочник» Дмитрий Головин набрал 13,51% голосов, эсер Дмитрий Бондарев – 11,10%, либерал-демократ Александр Каптюг – 7,71%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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