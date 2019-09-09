российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 сентября 2019, 08:21 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На довыборах в свердловское заксо явка составила 13%

Только 13,11 % избирателей Орджоникидзевского округа приняли вчера участие в довыборах депутата заксобрания Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, из 146 438 избирателей округа на участки пришли только 18 547. По предварительным данным, победу одержал кандидат от «Единой России» – депутат ЕГД Владимир Смирнов, за него проголосовали 45,92% избирателей. На втором месте – коммунист Андрей Пиняжин (18,43%).

«Яблочник» Дмитрий Головин набрал 13,51% голосов, эсер Дмитрий Бондарев – 11,10%, либерал-демократ Александр Каптюг – 7,71%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

Итоги довыборов в Госдуму в Серовском округе: обновленные результаты. / Свердловчанин Денис Паслер избран губернатором Оренбургской области. / Довыборы в свердловское Заксобрание: единоросс Смирнов лидирует с отрывом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия,