Эксперты: перенос праймериз ЕР может иметь скрытые причины

Перенос праймериз «Единой России» по довыборам в гордуму с 22 на 25 сентября может иметь скрытые мотивы, а не только те, которые звучали официально. Такое мнение высказали несколько опрошенных «Новым Днем» экспертов.

По мнению политтехнолога Александра Пирогова, вполне возможно, что официальная версия причины переноса – то, что кандидаты не успели донести нужные документы, – верна. «Не все могут вовремя получить необходимые документы, особенно справки из полиции. Но вероятно, есть и другие причины, – считает он. – В том числе и согласование кандидатов, и работа с выборщиками. Что касается двух бывших «справороссов» (Швалева и Чачина, – прим. ред.), то ни для кого не секрет, что один из лагерей ведет борьбу за то, чтобы завести лояльных кандидатов именно от «Единой России», обеспечив себе режим оптимального прохождения выборной кампании».

Еще один участник электорального процесса сказал «Новому Дню», что в региональном отделении нет единства мнения по поводу этих кандидатур. «Единая Россия» на самом деле не такая уж единая, существуют внутренние противоречия», – отметил собеседник агентства.

Политолог Сергей Мошкин считает, что получение любого документа для кандидата от «Единой России» не может быть серьезной проблемой, и предполагает, что задержка, возможно, связана с другим. «Даже если список участников уже закрыт, нужно еще решить, кто станет победителем, грубо говоря, кому помогать. Например, у одного кандидата есть рвение и лояльность, но нет денег на кампанию. Рассчитывать на то, что денег даст партия, в этом году особенно не стоит. А у другого могут быть деньги, но нет особенного желания участвовать в кампании – ведь речь, по сути, идет только о половине депутатского срока, два года этот созыв уже отработал, а пока пройдут довыборы – будет уже два с половиной. Возможно, задержка связана с тем, что решаются подобные задачи», – считает Мошкин.

Напомним, вчера вечером стало известно, что праймериз переносят. В противном случае они состоялись бы уже сегодня. По официальной версии, это связано с тем, что не все кандидаты успели предоставить все необходимые документы, в частности, справки об отсутствии судимости.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.20

Прокуратура организовала горячую линию по вопросам отопления. / Фигуранту «московского дела», который «сделал жест» в сторону шлема росгвардейца, сократили срок. / На довыборы в ЕГД выдвинулся полный тезка лидера свердловских «эсеров». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»