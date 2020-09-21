Праймериз «Единой России» завтра не будет

Екатеринбургские единороссы перенесли дату предварительного голосования, которое было назначено на 22 сентября.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе СРО ЕР, это связано с тем, что не все кандидаты успели предоставить все необходимые документы, в частности, справки об отсутствии судимости. Новая дата праймериз будет объявлена дополнительно.

При этом список кандидатов из 9 человек уже окончательно сформирован, новых не появится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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