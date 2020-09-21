российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 сентября 2020, 17:31 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Праймериз «Единой России» завтра не будет

Екатеринбургские единороссы перенесли дату предварительного голосования, которое было назначено на 22 сентября.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе СРО ЕР, это связано с тем, что не все кандидаты успели предоставить все необходимые документы, в частности, справки об отсутствии судимости. Новая дата праймериз будет объявлена дополнительно.

При этом список кандидатов из 9 человек уже окончательно сформирован, новых не появится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.20

В Кольцово объяснили, почему пассажиров стали реже выпускать из самолетов через телетрапы (ФОТО). / Проект превращения «заброшки» в Зеленой Роще в новое медучреждение готов. / Новое лекарство от коронавируса еще не поступило в аптеки Екатеринбурга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Стало известно имя последнего участника праймериз «Единой России»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Выборы, Политика, Россия,