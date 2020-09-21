Стало известно имя последнего участника праймериз «Единой России»

Оргкомитет праймериз «Единой России» по довыборам в гордуму зарегистрировал последнего, девятого, участника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского отделения партии, им стал Андрей Шерстобитов – сердечно-сосудистый хирург ОКБ № 1. Он намерен участвовать в выборах в округе № 3. Напомним, в 2018 году он уже участвовал в праймериз и даже обошел свою соперницу Анастасию Немец, но депутатом стала она: после праймериз партия включила Анастасию Немец в первую общегородскую тройку кандидатов-списочников. В 2019 году Шерстобитов участвовал в праймериз по довыборам в заксо, но тогда его обошел Владимир Смирнов.

Напомним, ранее для участия в праймериз зарегистрировались восемь человек: три – по округу № 3 и пять – по округу № 9. По округу № 3 выдвинулись помощник депутата заксобрания Анатолия Никифорова Игорь Рубцов, ИП Сергей Шамов и Антон Швалев (бывший депутат ЕГД от партии «Справедливая Россия»). По округу № 9 – член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко (в прошлом году он активно защищал идею строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра), заведующая детским садом № 366 Ольга Козлова, директор ООО «Безопасный Екатеринбург» Александр Рябцев, директор Центра адаптации иностранных обучающихся УрФУ Юрий Урусов и Виталий Чачин – бывший кандидат в ЕГД от «Справедливой России».

Само предварительное голосование пройдет уже завтра, 22 сентября. Кандидата по округу № 3 будут выбирать во Дворце культуры «Верх-Исетский», а по округу № 9 – в мультимедийном парке «Россия – моя история». Голосование пройдет по четвертой, «закрытой» модели: выбирать кандидатов в гордуму будут специальные выборщики от партии, 31 человек в округе № 3 и 35 человек в округе № 9.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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