Свердловские единороссы определились с первой общегородской тройкой на выборах в гордуму

Только что в ходе заседания регионального политсовета партии «Единая Россия» состоялись выборы первой общемуниципальной тройки кандидатов, которые возглавят список ЕР на выборах в гордуму Екатеринбурга.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, голосование было закрытым, как на настоящих выборах – члены политсовета заходили в кабинку для голосования и заполняли бюллетени.

По итогам голосования в первую тройку вошли малоизвестные широкой публике граждане: советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, сопредседатель свердловского отделения ОНФ Анастасия Немец, вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Как заявил председатель СРО ЕР Виктор Шептий, партия намеренно отказалась от популярных персон: «нам не нужны паровозы, которые в итоге передадут свои мандаты другим людям».

Кроме того, сегодня партийцы определились с датой конференции, на которой будут официально выдвинуты кандидаты в гордуму – она пройдет 7 июля.

Выборы нового состава гордумы Екатеринбурга пройдут по смешанной системе: 18 депутатов будут избраны по одномандатным округам, ещё 18 – по партийным спискам. День голосования назначен на 9 сентября 2018 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.18

Урал захлестнула новая волна игромании: люди проигрывают пенсии и зарплаты в биржевых терминалах (ФОТО, ВИДЕО). / В Ростелекоме объяснили рост цен на интернет удорожанием «коммуналки» и инфляцией. / Дело об избиении юноши с ДЦП в «Алатыре» передано в суд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»