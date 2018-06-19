В Екатеринбурге официально объявлены выборы в городскую думу

В Екатеринбурге стартует избирательная кампания в городскую думу. Решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании шестого созыва представительного органа городской власти.

Как сообщил глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, для проведения кампании уже сформированы окружные комиссии с руководством и принят ряд регламентирующих документов. Финансирование выборов уже заложено в городском бюджете.

Решение думы о назначении выборов будет опубликовано 21 июня, выдвижение кандидатов начнётся 22 июня.

Выборы нового состава гордумы Екатеринбурга пройдут по смешанной системе: 18 депутатов будут избраны по одномандатным округам, ещё 18 – по партийным спискам. День голосования назначен на 9 сентября 2018 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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