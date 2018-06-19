российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 июня 2018, 12:12 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Гордума Екатеринбурга проведёт еще одно заседание – внеочередное

Шестой созыв гордумы Екатеринбурга закончит свою работу позже, чем предполагалось, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как сообщил сегодня врио главы Виктор Тестов, администрация города направила письмо с предложением провести внеочередное заседание думы 3 июля. Темой повестки заявлено изменение правил благоустройства Екатеринбурга.

Напомним, сегодняшнее заседание ЕГД планировалось как последнее. Депутаты дали официальный старт избирательной кампании в городскую думу и назначили конкурс по отбору кандидатов в мэры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.18

Областной суд не стал лишать мандатов Смирнова и Гаранина. / Профильный комитет заксо согласился отдать Екатеринбургу земли ЦПКиО за 2,5 млрд. / В Екатеринбурге назначен конкурс по избранию нового мэра (добавлено ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Екатеринбурге официально объявлены выборы в городскую думу

В Екатеринбурге назначен конкурс по избранию нового мэра (добавлено ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия,

Новости партнеров