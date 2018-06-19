Гордума Екатеринбурга проведёт еще одно заседание – внеочередное

Шестой созыв гордумы Екатеринбурга закончит свою работу позже, чем предполагалось, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как сообщил сегодня врио главы Виктор Тестов, администрация города направила письмо с предложением провести внеочередное заседание думы 3 июля. Темой повестки заявлено изменение правил благоустройства Екатеринбурга.

Напомним, сегодняшнее заседание ЕГД планировалось как последнее. Депутаты дали официальный старт избирательной кампании в городскую думу и назначили конкурс по отбору кандидатов в мэры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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