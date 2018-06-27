Число кандидатов в гордуму Екатеринбурга увеличилось на три человека

За два первых рабочих дня этой недели в городской избирком Екатеринбурга обратились еще три человека, желающих попробовать свои силы на выборах в городскую думу.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, по состоянию на сегодняшнее утро число выдвинувшихся кандидатов достигло семи. По избирательному округу № 1 выдвинулся 38-летний Роман Дубов, председатель правления ТСЖ «ЖК Аврора». В округе № 7 выдвинулся ИП Константин Кунцевич 42 лет. В округе № 18 появился уже второй кандидат – 29-летний Иван Стародубцев, также индивидуальный предприниматель.

Напомним, ранее в депутаты выдвинулись основатель Партии сухого закона России Валерий Мелехин, предприниматель Сергей Тиунов, коммерческий директор ООО «Питание-сервис СВК» Константин Абатуров и пенсионерка Татьяна Знак. Все семь кандидатов – самовыдвиженцы, так что теперь для регистрации им предстоит собрать в свою поддержку подписи не менее 0,5 процента от общего числа избирателей их одномандатного округа.

Из политических партий своих кандидатов первой выдвинула ЛДПР, ее список традиционно возглавил сам Владимир Жириновский. Единороссы и коммунисты намерены провести конференции по выдвижению кандидатов 7 июля, эсеры – 9 июля.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты продлится до 20 июля включительно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.06.18

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