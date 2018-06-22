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Пятница, 22 июня 2018, 11:16 мск

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Первым в гордуму Екатеринбурга выдвинулся лидер Партии сухого закона России

Избирком Екатеринбурга сегодня начал принимать заявления от желающих стать кандидатами в депутаты городской думы.

Как сообщил «Новому Дню» председатель комиссии Илья Захаров, первые выдвиженцы появились в Чкаловском и Орджоникидзевском районах. В округе №16 сдал документы Валерий Мелехин – основатель Партии сухого закона России. Он регулярно участвует в избирательных кампаниях разного уровня, но безуспешно. Зато известен тем, что в качестве агитации использует стихи собственного сочинения. Например, в одном из его опусов есть строки: «Вот снова власть избрал народ! Но что-то лучше не живет: В карманах множатся лишь дыры, Кругом удавы и вампиры».

«К 14 часам еще одна женщина подаст документы по 18-му округу. В Орджоникидзевском районе заявился кандидат по фамилии Теунов. Более подробная информация появится после 17:00», – добавил Захаров.

Процесс выдвижения кандидатов продлится по 20 июля. Документы для регистрации будут приниматься по 25 июля включительно.

Напомним, от сбора подписей освобождены семь партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Гражданская Платформа», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Самовыдвиженцам и кандидатам от других партий нужно предоставить в избирком подписи в свою поддержку – от 300 до 400 штук в зависимости от численности избирателей в округе.

Выборы нового состава гордумы Екатеринбурга пройдут по смешанной системе: 18 депутатов будут избраны по одномандатным округам, еще 18 – по партийным спискам. День голосования назначен на 9 сентября 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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