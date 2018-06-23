В первый день выдвижения в екатеринбургский избирком пришли четыре кандидата

В первый день выдвижения кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы избирком посетили четверо желающих принять участие в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, среди них трое мужчин и одна женщина. Первый кандидат, который выдвинулся по одномандатному округу № 16, основатель Партии сухого закона России, 65-летний врач Валерий Мелехин. Второй – 50-летний предприниматель Сергей Тиунов, он собирается избираться по 14 округу. Судя по его странице в соцсети, в свободное от бизнеса время он участвует в работе екатеринбургского штаба Навального. Третий кандидат, идущий по округу № 5, – 33-летний Константин Абатуров, коммерческий директор ООО «Питание-сервис СВК». Единственная на сегодняшний день дама – 56-летняя пенсионерка Татьяна Знак, она идёт по 18-му округу. Теперь для регистрации им предстоит собрать в свою поддержку подписи не менее 0,5 процента от общего числа избирателей их одномандатного округа.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты продлится до 20 июля включительно.

Екатеринбург, служба информации

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