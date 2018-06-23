Жириновский снова стал кандидатом № 1 от ЛДПР на выборах думы Екатеринбурга

Свердловское региональное отделение ЛДПР первым провело конференцию, на которой утвердило списки кандидатов в думы Екатеринбурга и других муниципальных образований, где в этом году пройдут выборы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общемуниципальную тройку возглавил бессменный лидер партии – Владимир Жириновский. На втором месте – действующий депутат ЕГД Григорий Вихарев, на третьем – координатор отделения Антон Гусев.

Кроме того, были утверждены 18 списков территориальных групп по три человека и список из 18 кандидатов-одномандатников. Отметим, среди кандидатов не оказалось действующего депутата Михаила Вечкензина. Часом ранее он не попал в обновленный координационный совет отделения. Среди кандидатов-одномандатников известных имен немного. По округу № 2 выдвинулся координатор отделения Антон Гусев, по округу № 8 – Григорий Вихарев, который работает в нем и сейчас, по шестому – руководитель контрольно-ревизионной комиссии отделения Евгений Луконин, по округу № 15 – руководитель аппарата отделения Антон Безденежных. «Перебежчиков» из других партий в Екатеринбурге не замечено. Зато на довыборах в Артемовском от ЛДПР пойдет бывший депутат Раиса Гареева, которая раньше избиралась от Партии пенсионеров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.06.18

Свердловские либерал-демократы избрали новый координационный совет. / В первый день выдвижения в екатеринбургский избирком пришли четыре кандидата. / «Пенсионный» протест, первый кандидат в гордуму, смех и слезы перуанцев – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»