российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 апреля 2019, 08:05 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Против биатлониста Антона Шипулина на праймериз ЕР выйдут два молодогвардейца

Оргкомитет праймериз «Единой России» зарегистрировал уже четырех участников предварительного голосования по довыборам депутата Госдумы в Серове.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕР, кроме биатлониста Антона Шипулина и представителя челябинского агрохолдинга «Ариант» Сергея Липанина в праймериз будут участвовать два кандидата от молодежного крыла партии – 23-летний активист МГЕР Станислав Масоров и его ровесник, руководитель Свердловского регионального отделения МГЕР Артем Николаев.

Для участия в праймериз «Единой России» по довыборам в заксо к ранее зарегистрированному депутату ЕГД Владимиру Смирнову добавились Вячеслав Бисеров, педагог-психолог Мария Харисова и врач – сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов.

Напомним, документы для участия в праймериз «Единая Россия» будет принимать до 30 апреля. Дебаты участников праймериз ЕР по довыборам в Госдуму состоятся 4 мая в Серове, по довыборам в заксобрание области – 11 мая в здании исполкома ЕР на улице Розы Люксембург, 7, в Екатеринбурге. Дебаты будут транслироваться в интернете.

Екатеринбург, Серов, служба информации

Екатеринбург, Серов. Другие новости 17.04.19

17 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Уральские актеры получили «Золотые маски». / Екатеринбург занесло апрельской метелью (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Выборы, Политика, Россия,

Новости партнеров