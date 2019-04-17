Против биатлониста Антона Шипулина на праймериз ЕР выйдут два молодогвардейца

Оргкомитет праймериз «Единой России» зарегистрировал уже четырех участников предварительного голосования по довыборам депутата Госдумы в Серове.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕР, кроме биатлониста Антона Шипулина и представителя челябинского агрохолдинга «Ариант» Сергея Липанина в праймериз будут участвовать два кандидата от молодежного крыла партии – 23-летний активист МГЕР Станислав Масоров и его ровесник, руководитель Свердловского регионального отделения МГЕР Артем Николаев.

Для участия в праймериз «Единой России» по довыборам в заксо к ранее зарегистрированному депутату ЕГД Владимиру Смирнову добавились Вячеслав Бисеров, педагог-психолог Мария Харисова и врач – сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов.

Напомним, документы для участия в праймериз «Единая Россия» будет принимать до 30 апреля. Дебаты участников праймериз ЕР по довыборам в Госдуму состоятся 4 мая в Серове, по довыборам в заксобрание области – 11 мая в здании исполкома ЕР на улице Розы Люксембург, 7, в Екатеринбурге. Дебаты будут транслироваться в интернете.

Екатеринбург, Серов, служба информации

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