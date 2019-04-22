На праймериз ЕР заявился бывший директор ЦПКиО имени Маяковского

На праймериз «Единой России» подал документы еще один кандидат, причем заявился сразу и на довыборы в Госдуму по Серову, и в заксобрание – по Орджоникизевскому округу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СРО ЕР, это пенсионер Владимир Черменинов, председатель благотворительного фонда «Ветераны органов внутренних дел». Раньше он работал в должности директора ЦПКиО им. Маяковского – с 2004 по 2015 год, до того, как туда пришел Роман Шадрин.

Напомним, на сегодняшний день зарегистрировано четыре участника праймериз по Серовскому округу. Кроме биатлониста Антона Шипулина и представителя челябинского агрохолдинга «Ариант» Сергея Липанина в праймериз будут участвовать два кандидата от молодежного крыла партии – 23-летний активист МГЕР Станислав Масоров и его ровесник, руководитель Свердловского регионального отделения МГЕР Артем Николаев. Документы для участия в праймериз «Единая Россия» будет принимать до 30 апреля. Дебаты участников праймериз ЕР по довыборам в Госдуму состоятся 4 мая в Серове, по довыборам в заксобрание области – 11 мая в здании исполкома ЕР на улице Розы Люксембург, 7, в Екатеринбурге. Дебаты будут транслироваться в интернете.

Екатеринбург, служба информации

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