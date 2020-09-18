На праймериз ЕР в гордуму выдвинулись бывшие эсеры, педагоги и бизнесмены

Оргкомитет праймериз «Единой России» на довыборах в ЕГД зарегистрировал восемь первых участников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исполкома ЕР, по округу № 3 выдвинулись помощник депутата заксобрания Анатолия Никифорова Игорь Рубцов, ИП Сергей Шамов и Антон Швалев (бывший депутат ЕГД от партии «Справедливая Россия»). По округу № 9 – член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко (в прошлом году он активно защищал идею строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра), заведующая детским садом № 366 Ольга Козлова, директор ООО «Безопасный Екатеринбург» Александр Рябцев, директор Центра адаптации иностранных обучающихся УрФУ Юрий Урусов и Виталий Чачин – бывший кандидат в ЕГД от «Справедливой России».

Отметим, это еще не окончательный список. Сегодня принесли документы еще два претендента. Их имена будут названы после регистрации – скорее всего, в понедельник.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.20

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