«Яблоко» выдвинет кандидатов в гордуму 26 сентября

Свердловское отделение партии «Яблоко» и примкнувшие к ней движения выберут своих кандидатов на довыборы в ЕГД в субботу, 26 сентября, в 13:00, на площадке «ТрансОтеля».

Об этом сообщил «Новому Дню» член федерального совета партии Максим Петлин. Кроме того, на странице в соцсети координатора движения по Свердловской области Сергея Хоренженко опубликован предварительный список желающих участвовать в дебатах кандидатов.

Пока претендентов семь: Павел Пивоваров, журналист, член партии «Яблоко»; Денис Гаев (региональное экологическое общественное движение «Зеленый фронт»); Владислав Постников, общественный деятель; Дмитрий Трынов, член партии «Яблоко», председатель профкома УрФУ, преподаватель; Александр Сазонов, общественный деятель; Владимир Чуваков, сторонник партии «Яблоко», предприниматель; Алексей Кофман, активист.

По окончании дебатов и голосования состоится заседание бюро регионального совета свердловского «Яблока» с приглашением членов горизбиркома по выдвижению кандидатов – лидеров голосования на дебатах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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