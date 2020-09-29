Кандидат, устроивший скандал на праймериз ЕР, пошел на выборы самовыдвиженцем

Бывший участник праймериз «Единой России» по довыборам в ЕГД Александр Гавриленко решил участвовать в кампании как самовыдвиженец. Информация об этом появилась на сайте горизбиркома.

Александру Гавриленко 40 лет, он член Общественной палаты Екатеринбурга, работает заместителем гендиректора ООО «Трансмостинжиниринг», не судим.

Как уже писал «Новый День», в пятницу, 25 сентября, именно он обвинил руководство «Единой России» в «махинациях». Его возмутило сразу несколько моментов в организации праймериз: это и внезапная замена тайного голосования открытым, и замена выборщиков из Ленинского района членами регионального исполкома, и участие в праймериз бывших справороссов Антона Швалева и Виталия Чачина, которые еще два года назад «Единую Россию» критиковали. Гавриленко покинул зал. Затем он и еще четыре участника праймериз написали жалобу в генсовет партии. Впрочем, на результаты это не повлияло: «Единая Россия» все равно выдвинула Швалева и Чачина. А вице-губернатор Сергей Бидонько, на сегодняшней пресс-конференции, комментируя скандал, заявил, что «менять мировоззрение законом не запрещено», даже если это кому-то и не нравится.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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