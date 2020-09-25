Единороссы на праймериз в гордуму заменили тайное голосование открытым

Сегодня в парке «Россия – моя история» состоятся праймериз партии «Единая Россия», на которых выберут кандидатов на довыборы в екатеринбургскую гордуму – они пройдут 22 ноября. Незадолго до голосования изменился регламент процедуры: вместо тайного голосования партийцы проведут открытое.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального отделения ЕР, это не единственное изменение. Ранее планировалось, что праймериз по двум разных округам пройдут на разных площадках, теперь решено их объединить. Кроме того, внесены изменения в список выборщиков: некоторые из них, из Ленинского района, выбыли из-за того, что являются контактными лицами по коронавирусу. Также сократилось время выступления кандидатов перед выборщиками – с 10 до 5 минут.

Напомним, всего в праймериз участвуют 9 человек: четыре – по округу № 3 и пять – по округу № 9. По округу № 3 выдвинулись сердечно-сосудистый хирург Андрей Шерстобитов, помощник депутата заксобрания Анатолия Никифорова Игорь Рубцов, ИП Сергей Шамов и Антон Швалев (бывший депутат ЕГД от партии «Справедливая Россия»). По округу № 9 – член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Гавриленко (в прошлом году он активно защищал идею строительства храма святой Екатерины в сквере у драмтеатра), заведующая детским садом № 366 Ольга Козлова, директор ООО «Безопасный Екатеринбург» Александр Рябцев, директор Центра адаптации иностранных обучающихся УрФУ Юрий Урусов и Виталий Чачин – бывший кандидат в ЕГД от «Справедливой России».

Первоначально праймериз должны были состояться 22 сентября, но потом их перенесли на 25-е. Официально – потому, что кандидаты не успели донести нужные документы. Ранее политтехнолог Александр Пирогов допустил, что это может быть одной из причин, но не единственной. «Не все могут вовремя получить необходимые документы, особенно справки из полиции. Но вероятно, есть и другие причины, – считает он. – В том числе и согласование кандидатов, и работа с выборщиками. Что касается двух бывших «справороссов» (Швалева и Чачина, – прим. ред.), то ни для кого не секрет, что один из лагерей ведет борьбу за то, чтобы завести лояльных кандидатов именно от «Единой России», обеспечив себе режим оптимального прохождения выборной кампании».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.20

На Североуральском бокситовом руднике сменился управляющий директор. / На пожаре в 9-этажном доме погибла женщина. 48 человек эвакуированы. / Горожане оценили Высокинского: «он симпатичный» и «хочет нас уничтожить» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»