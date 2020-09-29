Бидонько – о победе на праймериз ЕР бывших «эсеров»: «Менять мировоззрение не запрещено»

Вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько не видит ничего особенного в том, что на праймериз «Единой России» по выборам в ЕГД победили вчерашние эсеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил сегодня на пресс-конференции. «У нас любой человек, сторонник, не член другой партии, может поучаствовать. Соответственно, коллеги поучаствовали и одержали победу. Они профессионально хорошо подготовлены, готовы презентовать свои программы в своих округах, – считает Бидонько. – То, что кто-то где-то когда-то был… Допустим, кто-то к этому не очень хорошо относится. Но время проходит, мировоззрение у людей меняется, то, что вчера казалось правильным, теперь не кажется. Это не запрещено». Он также заявил, что не считает это признаком кадрового голода в «Единой России».

Напомним, вчера президиум политсовета ЕР принял решение о выдвижении кандидатов на довыборы в ЕГД. Члены президиума в ходе тайного голосования единогласно поддержали список кандидатов. Он совпал с результатами праймериз: по округу № 3 будет баллотироваться Антон Швалев, по округу № 9 – Виталий Чачин. Оба прежде поддерживали партию «Справедливая Россия», из-за чего некоторые участники праймериз ЕР остались недовольны результатами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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