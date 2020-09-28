«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в ЕГД

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую гордуму по округам № 3 и № 9.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения, решение было принято сегодня на заседании президиума регионального политсовета. Члены президиума в ходе тайного голосования единогласно поддержали список кандидатов. Он совпал с результатами праймериз: по округу № 3 будет баллотироваться Антон Швалев, по округу № 9 – Виталий Чачин. Оба прежде поддерживали партию «Справедливая Россия», из-за чего некоторые участники праймериз ЕР остались недовольны результатами.

Напомним, сегодня же со своим выбором определилась «Справедливая Россия»: по округу №3 на довыборы пойдет православная активистка и многодетная мать Оксана Иванова, по округу №9 – экс-депутат ЕГД Александр Смолин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.20

Оперштаб о многочасовых очередях в ЦГБ №1 Нижнего Тагила: «В сутки поступает 80 пациентов». / «Российский общенародный союз» выдвинул кандидатов в думу. / Свердловские эсеры выдвинули в гордуму православную активистку Оксану Иванову. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»