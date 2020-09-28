Свердловские эсеры выдвинули в гордуму православную активистку Оксану Иванову

Свердловское региональное отделение партии «Справедливая Россия» выбрало кандидатов, которые будут представлять ее на довыборах в гордуму Екатеринбурга 22 ноября.

Как рассказал «Новому Дню» руководитель отделения Андрей Кузнецов, по округу № 3 на выборы пойдет Оксана Иванова, а по округу № 9 – бывший депутат ЕГД Александр Смолин. Как уже писал «Новый День», Оксана Иванова в городе известна как православная активистка, но «Справедливая Россия», по словам Кузнецова, выбрала ее в первую очередь как многодетную маму. Смолин известен тем, что лоббирует интересы крупной строительной компании.

Напомним, «Единую Россию» по иронии судьбы на этих выборах тоже будут представлять выходцы из этой партии – Антон Швалев и Виталий Чачин. В пятницу они одержали победу на праймериз, хотя некоторые другие участники были этим возмущены и пожаловались в генсовет партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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