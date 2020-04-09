Православная активистка попросила у губернатора сократить карантин из-за Пасхи

Православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова написала обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Она просит сократить срок действия режима повышенной готовности, введенного из-за ситуации с коронавирусом, на один день. Пока что указ губернатора, которым введены особые меры, действует до 20 апреля. А на 19 апреля в этом году выпадает один из главных православных праздников – Пасха.

«Горячая просьба к Вам. Поскольку эпидобстановка в нашей области (слава Богу!) спокойная, воспользуйтесь, пожалуйста, предоставленным президентом правом и отмените самоизоляцию не 20, а 19 апреля. Ряд регионов России со сходной эпидситуацией, в том числе и наши ближайшие соседи, отменяют ограничения с 19 апреля, очевидно, для того, чтобы верующие спокойно могли отпраздновать Светлое Христово Воскресение», – пишет она.

По мнению Ивановой, «один день ничего принципиально не решает». «Зато молитвы и благодарность верующих призовут на всех жителей нашей области, Вас и Ваших близких Божью защиту и благословение», – добавляет активистка.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что власти «проговорили этот вопрос» с митрополитом Кириллом. «Ищем некий духовно-практический компромисс. Вопрос непростой, некоторые верующие говорят: «Умру, но пойду на службу». Сейчас этот вопрос находится в Синоде, потому что он касается всей России. Мы предполагаем, что митрополит выступит с обращением к верующим с просьбой минимизировать посещение храмов», – сообщил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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