Креков о праздновании Пасхи: «Ищем духовно-практический компромисс»

Свердловский вице-губернатор Павел Креков прокомментировал возможность празднования православной Пасхи в условиях пандемии коронавируса. Религиозный праздник, напомним, пройдет 19 апреля, а карантинный режим в Свердловской области действует до 20 апреля.

«Мы проговорили этот вопрос с нашим митрополитом, с епископами, ищем некий духовно-практический компромисс. Вопрос непростой, некоторые верующие говорят: «Умру, но пойду на службу». Сейчас этот вопрос находится в Синоде, потому что он касается всей России. Мы предполагаем, что митрополит выступит с обращением к верующим с просьбой минимизировать посещение храмов», – сообщил Павел Креков, отвечая на вопросы депутатов заксобрания.

Ранее в Екатеринбургской епархии отмечали, что в храмах соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, а для заболевших прихожан есть рекомендации не посещать службы. Никаких дополнительных ограничений по посещению церквей официально не вводилось. Однако в условиях самоизоляции многие священники начали принимать заявки на совершение таинств на дому.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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