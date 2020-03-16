В мечетях и синагоге вводят спецмеры из-за коронавируса

Ограничения из-за коронавируса вводятся не только в светских учреждениях, но и в религиозных. «Новый День» выяснил, на какие меры пойдут в православных храмах, мечетях и синагоге, чтобы не допустить распространения заболевания.

Духовное управление мусульман РФ выпустило обращение к руководителям общин в регионах: рекомендуется сократить длительность молитв, в том числе пятничной, проводить дополнительную санитарную обработку помещений и объяснить верующим, что при появлении температуры они должны оставаться дома, не посещать мечети. Как рассказал «Новому Дню» руководитель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов, на Урале к рекомендациям, безусловно, прислушаются. «Сократим время пятничной молитвы до 10 минут, чтобы люди меньше времени проводили в мечетях, обрядовые действия будут сокращены по максимуму. Отменять молитвы не будем, хотя в других странах есть такая практика. В Таджикистане, например, рекомендовали дома молиться. Но у нас в регионе пока ситуация более спокойная. Мы у сотрудников регулярно будем мерить температуру, купили термометры, закупили септики обрабатывать дверные ручки. Верующим объясняем, что не надо ходить в мечеть, если заболели. В исламском мире с пониманием относятся к таким мерам. Саудовская Аравия ограничила доступ в Мекку, святыне мусульман. В истории еще не было таких случаев, когда ограничивали посещение Мекки из-за болезни», – прокомментировал Артур Мухутдинов.

Своеобразную услугу предлагает своим прихожанам Екатеринбургская синагога. Те, кто должен читать Кадиш (молитву по умершему родственнику), но из-за карантина не может прийти на службу в синагогу, могут воспользоваться помощью волонтеров. Для этого достаточно заполнить специальную форму на сайте синагоги. «Наши волонтеры с любовью помогут вам почтить память вашего усопшего», – обещают в общине.

При этом уточняется, что если у верующего есть возможность хотя бы один раз сказать Кадиш с миньяном (то есть в обществе 10 взрослых иудеев), то крайне желательно это сделать. На сайте также уточняется, что эта волонтерская программа предназначена исключительно для помощи тем, кто не может попасть в синагогу из-за коронавирусного карантина. Более подробно о мерах профилактики в синагоге обещали рассказать позже, но пока комментарий не поступил. Однако судя по сообщениям на страницах общины в соцсетях, в перспективе пока не планируется отменять массовые мероприятия. «Этим летом, вопреки всем короновирусам, долларам и прочим неприятностям, мы анонсируем регистрацию на летние выездные детские проекты», – проанонсировал 13 марта Еврейский культурный центр «Менора». Неделю назад иудеи отмечали Пурим – в Екатеринбурге праздник не отменялся (впрочем, ограничительные меры на Урале начались с 11 марта).

Православные не планируют вводить какие-то дополнительные ограничения. «Верующие точно так же слушают новости и переживают относительно сложившейся ситуации. Но при этом на встрече святынь и во время больших православных праздников в храмах по-прежнему многолюдно – духовная жизнь важна для нашего народа. Для воцерковленного человека не стоит вопрос, идти или не идти в храм, поскольку это место его общения с Богом, место вознесения молитвенных просьб о себе, о ближних своих», – прокомментировали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Храмы РПЦ не будет закрывать даже в случае серьезного распространения коронавируса – об этом рассказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Как пояснила «Новому Дню» представитель Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, заболевшим прихожанам рекомендуется не посещать храмы, но это не дополнительное ограничение, а обычная рекомендация, действующая всегда. Кроме того, в храмах епархии всегда соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Отметим, в воскресенье, 15 марта, в Храме-на-Крови прошла Божественная литургия в честь иконы Божией Матери «Державная». Как сообщили в епархии, участие в ней приняли представители поместных церквей Антиохии (Сирии), Сербии, Чехии и Словакии, США, Грузии, а также главы епархий Германии, Азербайджана и Аргентины – во всех этих странах уже распространился коронавирус. Богослужение посетили также губернатор Евгений Куйвашев и полпред Николай Цуканов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

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