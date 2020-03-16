Из-за коронавируса на Урале могут отменить празднование Песаха

Екатеринбургская синагога из-за угрозы распространения коронавируса может отменить традиционное празднование Песаха, главного иудейского праздника в память об Исходе из Египта.

«В синагоге отменены некоторые крупные мероприятия, а на тех, которые проводятся, людей просят рассаживаться подальше друг от друга. В здании размещены напоминания о том, что необходимо чаще мыть с руки с мылом, вытирать салфетками, а салфетки выбрасывать в урны. Также прихожанам советуют не пожимать друг другу руки, не обниматься, не целовать Тору. Пока нет определенности, будет ли отпразднован, как обычно, праздник Песах – в этом году он начнется 8 апреля», – сообщили «Новому Дню» в синагоге.

В Песах в синагоге обычно собирается около тысячи человек, накрывается стол с символическими блюдами, читаются главы из Исхода. Наряду с праздниками Суккот и Шавуот Песах один из главных иудейских праздников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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