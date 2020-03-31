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Вторник, 31 марта 2020, 09:27 мск

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РПЦ призвала прихожан «до особого патриаршего благословения» молиться дома

Русская православная церковь призвала прихожан не посещать богослужения несмотря на то, что храмы продолжат свою работу. Молиться дома православных призывают до тех пор, пока не будет особого патриаршего благословения.

«Начиная с третьей декады марта во всех храмах Екатеринбургской митрополии по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла возносится прошение на сугубой ектеньи и читается молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы. Эту молитву просят читать каждого христианина дома», – говорится в заявлении Екатеринбургской епархии. Для людей, которые сидят дома, будет организована регулярная трансляция богослужений. В храмах будет усилено дежурство священников для неотложного исполнения просьб о причащении на дому прихожан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, которым предписано оставаться в своих домах.

Подчинились новым условиям и мусульмане. Еще две недели назад руководитель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов рассказал «Новому Дню», что в мечетях сократят время пятничной молитвы до 10 минут, но полностью отменять молитвы не будут. Сегодня департамент информполитики со ссылкой на муфтия Абдуль-Куддус Ашарина сообщил, что духовное управление мусульман Свердловской области отменило во всех мечетях и приходах пятничные намазы, рекомендовав совершать их дома.

Иудейское сообщество Урала отреагировало на ситуацию одним из первых. Еще две недели назад оно отменило все молитвенные собрания и закрыло для посещения синагогу. «Я обращаюсь к еврейскому народу и ко всем жителям. Мы все ответственны друг за друга и это не зависит от религии и национальности. Прошу, чтобы вы выполняли все, о чем просит Президент России, все, что написано в распоряжении губернатора, все, о чем говорят правоохранительные органы», – отметил главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази. «Мы уже две недели назад закрыли все наши программы, клубы, кружки, уроки. Встреч не будет даже в субботу, которая считается самым святым днем для еврейского народа. Мы не проводим шаббат, а такой ситуации, чтоб мы его отменили, у нас никогда не было. Но я считаю, что мы сделали все правильно. Потому что у нас даже в заповеди написано, что необходимо охранять свою жизнь. Мы все ответственны друг за друга. Раз ситуация не позволяет молиться в синагоге, надо молиться дома», – отметил Зелиг Ашкенази. Ранее в синагоге сообщили «Новому Дню», что эпидемиологическая ситуация может не позволить иудеям отметить праздник Песах.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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