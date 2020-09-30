Коммунисты выдвинули на довыборы в ЕГД сторонницу бывшего схимника Сергия

Свердловский обком КПРФ определился с кандидатами на довыборы в екатеринбургскую городскую думу.

По округу № 3 в Верх-Исетском районе от коммунистов выступит председатель движения «Родительский отпор» Ольга Прожерина. Эта организация известна тем, что в соцсетях поддерживает отлученного от церкви Николая Романова, бывшего схимонаха Сергия. Стоит отметить, что соперницей Прожериной по округу станет православная активистка Оксана Иванова, которую ранее выдвинула «Справедливая Россия». Во время конфликта Николая Романова с руководством РПЦ Иванова встала на защиту митрополита Кирилла, который называл адептов схимника раскольниками.

По округу № 9 в Ленинском районе от КПРФ пойдет экономист по снабжению, руководитель местного райкома партии Виталий Ряписов. Два года назад он также баллотировался на дополнительных выборах в ЕГД и проиграл кампанию.

Напомним, ранее о своих кандидатах в думу заявили «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР и «Справедливая Россия», также на депутатские места в двух округах претендуют несколько самовыдвиженцев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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