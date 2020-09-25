На праймериз «Единой России» побеждают бывшие эсеры

На праймериз «Единой России» по довыборам в ЕГД начался подсчет голосов выборщиков.

Как сообщил «Новому Дню» источник в партии, в округе № 3 лидирует бывший депутат ЕГД Антон Швалев, в округе № 9 – Виталий Чачин, гендиректор ООО «Новые Технологии Строительства». Оба получили более 70% голосов. Интересно, что и тот, и другой в 2018 году баллотировались в гордуму от другой партии – «Справедливая Россия». Чачин выборы проиграл, а Швалев стал депутатом, но потом сложил полномочия и уехал в Омск к губернатору Александру Буркову. Однако затем снова вернулся в Екатеринбург.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.20

Арестованный в России бразильский «борец с геями» просит политического убежища. / В Нижнем Тагиле продолжаются поиски двух 14-летних подростков. / Мэру Высокинскому – два года. Что пожелали депутаты на остаток срока. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»