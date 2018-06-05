«А он не будет ку-ку?» В Екатеринбурге определили правила назначения главы города и требования к кандидатам (ВИДЕО)

Гордума Екатеринбурга утвердила правила избрания главы города на конкурсной основе. Кандидатов в мэры будет отбирать конкурсная комиссия из шести человек, причем для принятия решения будет достаточно четырех голосов. Собеседования с претендентами могут проходить в закрытом режиме, а кандидатуры на думу будут представлены со специальной рекомендацией. По сути, на заключительном голосовании депутаты будут только решать, согласиться им с мнением конкурсной комиссии или нет. Попутно выяснилось, что кандидатам в мэры не требуется справка о психическом здоровье.

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Как передает корреспондент РИА «Новый День», финальное обсуждение положения о конкурсе на пост мэра снова вызвало горячие дискуссии в думе. Примечательной стала словесная пикировка между докладчиком по вопросу Дмитрием Сергиным и Константином Киселевым, выступающим против документа. Киселев заявил, что положение в нынешнем виде закладывает непрозрачную процедуру отбора кандидатов.

«Почему, например, не устанавливаются критерии к членам конкурсной комиссии. Разве это нормально, когда непрофессионалы выбирают профессионалов?», – задал вопрос депутат.

«По вашей логике, мэра могут выбирать только жители с юридическим образованием? Я не думаю, что губернатор представит в комиссию малограмотных людей. Также как и городская дума выберет достойных», – парировал Сергин. «Вы путаете право выбирать и право судить по знаниям», – бросил Киселев.

Далее спор зашел о том, сколько кандидатов в итоге может рассматривать городская дума на заключительном голосовании. Дмитрий Сергин отметил, что конкурсная комиссия проводит «рутинную и черновую работу», отбирая желающих стать мэром только по критерию возраста и отсутствию судимости. «А почему законодатель не требует справку о состоянии здоровья, например из психдиспансера? Может кандидат будет «ку-ку», – забеспокоилась Елена Дерягина. Выяснилось, что такая справка нужна только муниципальным служащим.

Коммунист Сергей Шадрин уточнил, что все зарегистрированные на первом этапе кандидаты будут представлены городской думе. Но конкурсная комиссия напишет для каждого из них рекомендации по итогам собеседования.

Тогда Киселев попросил объяснить коллег, зачем комиссии оставляют право проводить закрытые заседания. Самый оригинальный ответ выдал единоросс Владимир Крицкий:

«Есть служебные документы под грифом «секретно», которые не подразумевают открытого обсуждения. В частности, схема водоснабжения города. Комиссия вполне может потребовать провести одно закрытое заседание и спросить у кандидатов их видение развития городской системы водоснабжения. Можно много на площади кричать о демократии, забивать голову всякой разной ерундой, но не понимать, через три года город может захлебнуться без наличия нормальной воды.

Сегодня населению помимо наличия демократических процедур нужно еще и решение проблем, которые стоят перед городом».

Оппозиционер Дмитрий Головин счел нужным прокомментировать, что дума растаптывает местное самоуправление. «Только выбираем сейчас способ, как сделать это: в мягких домашних тапочках, кованными сапогами или бульдозером», – заявил депутат, поразив своим пафосом даже коллегу Константина Киселева.

Однако бурные споры не помогли. 15 из 25 присутствующих депутатов поддержали проект положения об избрании мэра. Как ранее сообщал «Новый День», официально конкурс будет назначен на последнем заседании городской думы, которое состоится 19 июня.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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