15 минут агитации и кабинетные избиратели: как будут назначать нового мэра Екатеринбурга

Екатеринбургские депутаты завтра начнут обсуждение нового формата выборов главы Екатеринбурга. На заседании комиссии по местному самоуправлению будет рассмотрен проект положения о конкурсе. Пока это общий свод правил избрания мэра, в который дума может внести минимальные правки. В особенностях документа разбирался «Новый день».

Конкурс могут назначить в июне

Формально ничто не мешает депутатам объявить конкурс на должность мэра в ближайший месяц. В проекте положения записано, что решение принимается в связи с прекращением полномочий главы Екатеринбурга, и причина есть – досрочная отставка Евгения Ройзмана. Единственное временное ограничение: объявление конкурса должно быть опубликовано в СМИ не позднее, чем за 20 дней до его проведения.

«После утверждения положения дума может назначить конкурс в любой момент. Теоретически это можно сделать сразу. У действующего состава осталось два заседания – 5 и 19 июня. От депутатов зависит, будут ли они форсировать этот процесс. Но выбирать главу города будет новый созыв думы – это принципиальный момент», – пояснил «Новому Дню» депутат Дмитрий Сергин, назначенный докладчиком на завтрашнем заседании. О том, что конкурсная комиссия может завершить свою работу до выборов, ранее сообщал и врио главы города Виктор Тестов.

Если все пойдет именно так, то 19 июня депутаты установят дату и место проведения конкурса, а также срок приема документов от желающих занять кресло мэра. Одновременно начнется формирование конкурсной комиссии.

Кто будет отбирать кандидатов в мэры

Конкурсная комиссия формируется из 6 человек на паритетных началах. Троих членов назначает городская дума, еще троих – губернатор Свердловской области. При этом проект положения никак не регламентирует, по каким критериям отбираются «городские» и «областные» делегаты. Численность комиссии – то единственное что могут завтра на заседании изменить депутаты – расширить ее состав или оставить все как есть. Не возбраняется привлекать к работе на общественных началах независимых экспертов – муниципальных управленцев или представителей научных и образовательных организаций. В положении оговаривается, что член комиссии исключается из состава, если он сам подает заявку на участие в конкурсе, либо имеет родственные связи с одним из кандидатов.

Работа конкурсной комиссии заключается в проверке документов и проведении собеседований с претендентами на пост мэра. Заседания должны проходить в открытом режиме. Но в положении есть пункт, согласно которому комиссия может отдельным решением провести закрытое собрание. При этом необязательно, чтобы комиссия собиралась в полном составе: для кворума необходимо две трети, то есть всего 4 человека.

Требования к кандидатам в мэры

На пост главы Екатеринбурга могут претендовать граждане РФ от 21 года, с высшим образованием и опытом в сфере государственного или муниципального управления, экономики, финансов или юриспруденции. Кандидатам также необходимо знать Конституцию, федеральные и областные законы, касающиеся местного самоуправления, устав города. Кроме того, комиссия оценивает профессиональные управленческие навыки кандидатов, организаторские способности, умение вести переговоры и выступать перед публикой.

Стоит отметить, что возрастной ценз на должность сити-менеджера Екатеринбурга составлял 35 лет, но этот критерий определялся муниципалитетом. Требования к кандидатам на пост главы города основаны на федеральном законодательства, так что депутаты при всем желании не смогут поднять возрастную планку мэра выше.

В пакет документов кандидата входят его личное заявление, копии паспорта, трудовой книжки, диплома об образовании и справка об отсутствии судимости. Главный отсев происходит как раз на этапе проверки предоставленных сведений, так как кандидат может получить отказ по причине несоответствия предъявленным требованиям. После изучения документов комиссия принимает решение о регистрации кандидатов. Следующее испытание для них – индивидуальное собеседование, где для выступления отводится не более 15 минут. За это время кандидат в мэры должен кратко изложить свое видение развития Екатеринбурга и пути решения социально-экономических проблем города. После чего комиссия пишет рекомендацию к каждому участнику конкурса и представляет их кандидатуры на суд городской думы. Депутаты могут проголосовать против всех кандидатов (их должно быть не менее двух), тогда конкурс назначается повторно, но персональный состав комиссии при этом не меняется.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.18

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