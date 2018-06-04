Конкурс на должность главы Екатеринбурга будет объявлен 19 июня

Городская дума Екатеринбурга на своем последнем заседании, которое состоится 19 июня, официально назначит конкурс на должность мэра. Об этом сообщил источник в администрации города. Завтра депутаты, скорее всего, утвердят общее положение о конкурсе, вызвавшее споры на стадии обсуждения в комиссии по местному самоуправлению. Напомним, документ был принят без изменений.

Представитель администрации подчеркнул, что конкурсные процедуры по отбору кандидатов в мэры пройдут до 9 сентября, то есть до дня выборов в Екатеринбургскую городскую думу. Но заключительное голосование проведут именно новоизбранные депутаты.

Тем самым он дезавуировал заявление исполняющего обязанности главы города Виктора Тестова. Напомним, последний на заседании комиссии сообщил следующее: «Мы изучаем возможность проведения конкурса и выборы главы действующим составом думы. Если у нас будет положительное заключение, я считаю, нет смысла затягивать этот вопрос. Избранный глава города будет наделен полномочиями на 5 лет». Это заявление вызвало удивление у депутатов, поскольку докладчик по вопросу о конкурсе Дмитрий Сергин говорил об избрании мэра новой думой. Но Тестов не смутился и на расспросы коллег сообщил, что «это мнение Дмитрия Рифовича, а есть мнение и других экспертов».

Юристы гордумы Екатеринбурга никак не комментировали это заявление и.о. спикера.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.18

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