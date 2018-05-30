Депутаты определились, как выбирать мэра Екатеринбурга, и хотят сделать это летом (ВИДЕО)

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга сегодня одобрила проект положения о конкурсных выборах главы города. Документ был принят в неизменном виде, хотя вызвал горячие споры – несколько депутатов не согласились с условиями отбора кандидатов в мэры. Кроме того, многих удивило заявление врио главы города Виктора Тестова о том, что новый градоначальник может быть избран этим летом, то есть до выборов нового созыва думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», именно Виктор Тестов сегодня внес на обсуждение вопрос об утверждении типового положения конкурса. Он отметил, что повестка заседания комиссии была сформирована слишком быстро, но все необходимые материалы депутаты получили. Докладчиком по вопросу был назначен Дмитрий Сергин. Сразу после его выступления посыпались вопросы.

Как выбирать мэра. Спор в гордуме

Так, Константин Киселев предложил не принимать положение сегодня, а обсудить проект вместе с представителями губернатора в составе рабочей группы. Его инициативе не хватило пары голосов – шесть избранников поддержали, но семь выступили против.

Остальные депутаты спрашивали, почему в конкурсной комиссии только шесть человек. Антон Швалев предлагал сделать состав нечетным, чтобы исключить равенство голосов при принятии решения. Выяснилось, что это невозможно, так как паритет в комиссии определен федеральным законом. По этой же причине депутаты не могут изменить возрастной ценз кандидатов (21 год).

Григорий Вихарев поинтересовался, как можно попасть в конкурсную комиссию. Документ никак не регламентирует этот момент, но Дмитрий Сергин пояснил, что заявления от желающих будет принимать аппарат ЕГД. Кроме того, у думы есть право приглашать специалистов для отбора кандидатов в мэры.

«Допустим, я являюсь членом конкурсной комиссии. Я могу сформулировать такие вопросы, на которые не сможет ответить даже самый лучший руководитель», – заметил Константин Киселев и предложил сформулировать более четкие критерии к кандидатам. Также его возмутил пункт положения, в котором прописывалась возможность проводить закрытые собрания комиссии. На что Сергин ответил: «Есть такое понятие как «аналогия права». Дума может проводить закрытые заседания, значит и конкурсная комиссия тоже может». Юристы городской думы выдали еще более странное объяснение: на заседаниях комиссии могут разглашаться персональные данные кандидатов. И если дума и комиссия принимают от кандидатов соглашения на обработку личной информации, то со СМИ такой сделки нет.

В ходе обсуждения депутаты дошли до логичного вопроса, зачем им вообще принимать сейчас положение о конкурсе, если главу будет избирать новый созыв думы. И тут врио мэра Виктор Тестов сделал ход конем: «Мы изучаем возможность проведения конкурса и выборы главы действующим составом думы. Если у нас будет положительное заключение, я считаю, нет смысла затягивать этот вопрос. Избранный глава города будет наделен полномочиями на 5 лет».

После этого в зале поднялся шум. Дмитрий Головин заявил, что отказывается участвовать в «кулуарных выборах». Александр Караваев отметил, что в положении не учтены критерии отбора самих членов конкурсной комиссии, на которую возлагается задача отбирать кандидатов в мэры. «Может сложиться ситуация, когда подчиненные выбирают себе руководителя», – отметил он.

Константин Киселев предложил радикальную поправку – допускать до голосования на думе всех кандидатов, соответствующих первоначальным требованиям (старше 21 года, отсутствие судимости). Конкурсной комиссии в таком случае остается только функция проверки документов. Но это возмутило юристов ЕГД, указавших, что тогда на итоговом голосовании могут быть представлены люди без высшего образования.

«Ну и что?» – парировал Киселев. Но его предложение снова не поддержали: 6 голосов «за», 7 «против» и воздержались. После этого шестеро депутатов покинули зал, но кворум заседания сохранился. В итоге положение о конкурсе было утверждено без изменений. Документ будет вынесен на заседание думы 5 июня, и, скорее всего, его примут.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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