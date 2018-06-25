Комиссия по выборам мэра Екатеринбурга: губернатор сформировал свою тройку

Губернатор Евгений Куйвашев утвердил персональный состав своей половины конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в мэрии, в состав комиссии вошли вице-губернатор Азат Салихов, который помимо прочего курирует в области вопросы безопасности и взаимодействия с силовыми структурами, советник губернатора политолог Анатолий Гайда и председатель областного избиркома Валерий Чайников.

Напомним, ранее свою половину комиссии сформировала городская дума, в нее вошли врио главы города Виктор Тестов, глава горизбиркома Илья Захаров и председатель городской общественной палаты Владимир Разбойников. Сегодня начался прием документов от граждан, желающих побороться за пост главы Екатеринбурга, он продлится до 6 июля. Затем конкурсная комиссия познакомится со всеми претендентами и их программами, а к 25 июля подготовит рекомендации для городской думы – кто из кандидатов кажется ей наиболее достойным. Рекомендованных кандидатов должно быть не меньше двух. Выбирать из них главу будет дума уже нового созыва, избранная 9 сентября.

Екатеринбург, служба информации

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