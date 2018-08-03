Глава конкурсной комиссии рассказал, по какому принципу будут отсеивать кандидатов в мэры Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершился второй тур отбора кандидатов на должность главы города. Индивидуальные собеседования с конкурсной комиссией прошли 18 из 19 зарегистрированных участников кампании – сотрудник мэрии Алексей Прядеин предпочел отправиться в отпуск. Итоговое решение по представлению достойных претендентов городской думе будет вынесено 29 августа. Но пока не ясно, согласится ли комиссия на открытое обсуждение конкурсантов.

Как сообщил РИА «Новый День» председатель комиссии Валерий Чайников, заключительный отбор кандидатов будет проходить путем голосования. Чтобы попасть в «шорт-лист», претенденту необходимо набрать не менее четырех голосов членов комиссии.

«У нас нет ограничений по представлению кандидатов городской думе. В положении прописано, что их должно быть не менее двух, но мы можем выбрать и максимальное количество – 19 человек. Хотя уже сейчас складывается определенное мнение о каждом из кандидатов, об их возможностях выполнять столь ответственную работу. Нам бы не хотелось, чтобы кто-то пришел учиться руководить городом. Есть насущные проблемы, которые требуют решения здесь и сейчас. Поэтому отбирать кандидатов будем, исходя из этого принципа», – отметил собеседник агентства.

Окончательные итоги голосования конкурсной комиссии будут объявлены после заседания 29 августа. При этом непосредственное обсуждение кандидатов может пройти за закрытыми дверями.

«В принципе по положению о конкурсе заседания открытые, но комиссия должна определиться. Будут озвучиваться мнения по каждому кандидату, и насколько комиссия готова к этому, мы обсудим в начале заседания. Сейчас я не могу говорить за всех», – пояснил Валерий Чайников.

Напомним, первые два заседания конкурсной комиссии в Екатеринбурге прошли в закрытом режиме. Это объяснялось тем, что члены комиссии работают с документами кандидатов и должны обеспечить защиту персональных данных. Вопрос о трансляции собеседований кандидатов на сайте городской думе решился за пару дней до их начала.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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