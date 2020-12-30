Алексей Орлов завел инстаграм и назвался главой Екатеринбурга

Временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов по примеру своего бывшего начальника губернатора Евгения Куйвашева завел рабочий аккаунт в инстаграме. Чиновник зарегистрировался под именем glava.ekb. Отметим, главой города чиновник станет только в 2021 году, после соответствующего конкурса, который пройдет в феврале.



У прежнего главы города Александра Высокинского публичных аккаунтов в соцсетях не было. Пожалуй, самый известный инстаграмщик среди политиков в Свердловской области – губернатор Евгений Куйвашев. В пандемию его ведущие публиковали там указы о продлении коронавирусных ограничений и отвечали на вопросы. Чаще всего люди писали с критикой.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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