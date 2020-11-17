Свердловчане ответили Куйвашеву на оптимистичный пост про помощь населению: «Эти сказки в Москву пишите, а не нам»

Жители Свердловской области отреагировали на очередной оптимистичный пост губернатора региона Евгения Куйвашева. В публикации в инстаграме он рассказал, как государство помогает гражданам. «Свердловским семьям в этом году было выделено больше 18 млрд рублей за счет федерального бюджета. Также мы помогали нуждающимся и своими силами. Объем выплат пособий по безработице составил почти 5,7 млрд рублей. На поддержку бизнеса и стабилизацию экономической ситуации было потрачено 14,9 млрд рублей, из них 5,7 млрд рублей – средства областного бюджета. На стимулирующие выплаты медиков было выделено 5,8 млрд рублей, на перепрофилирование и оснащение больниц – 2,3 млрд рублей. Эта работа будет продолжена. В частности, мы принимаем все меры для обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, которые болеют дома», – написал он, добавив, что в целях на 2021 год снижение уровня безработицы и рост реальных доходов жителей Свердловской области.

Подписчики губернатора восприняли оптимизм Куйвашева без энтузиазма. «Евгений Владимирович, зачем Вы пишете про миллиарды и помощь?? Мы (кроме госслужащих, наверно) все лечимся за свой счет, тесты и лекарства также! Зачем в инстаграме-то показуха эта? Мы же здесь все и все видим и знаем – это же не ТВ», – написал rudakov_architektor.

«Про какую страну говорится в посте???» – удивилась pishchalnikova_yana.

«Снова одни слова такое ощущение, что вы, уважаемый губернатор, в другой стране живете! Ваши слова абсолютно не совпадают с реальностью. Медицина в полной ж... Бедные врачи все бегут. Врачей нет! Никакой сверхоплаты им нет! Лекарств в аптеках нет», – перечислила gulnara_esk.

«Все время о какой-то помощи говорится... кто ее видел??? В аптеках лекарств нет, в больницах дурдом... Страничку можно блокировать как с фейковыми новостями», – заключил mr.zainulin.

Многие подписчики сообщают, что лекарствами больных коронавирусом не обеспечивают. «Губернатор у нас живет в какой-то параллельной вселенной, где все хорошо, лекарства предоставляются и единственная проблема это люди без масок», – отметила natalitagil.

Свердловчане считают, что бодрые посты в инстаграме губернатора пишутся не для них, а для московского начальства. «Красиво лапши навешал. Это информация, наверное, для Москвы?» – предположил ermeneev81.

«Думаю, эти сказки прямиком в Москву надо писать, нам зачем это? Мы лечим дома себя сами и на свои», – добавил slavaprigarin.

Екатеринбург, Елена Сычева

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