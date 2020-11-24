В Свердловской области открылся Центр управления регионом. Директор прийти не смог (ФОТО)

В Екатеринбурге заработал Центр управления регионом, который должен объединить в себе все возможные каналы диалога органов власти и жителей, включая различные платформы обратной связи, социальные медиа и иные сервисы.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информполитики, на открытии выступил вице-губернатор Сергей Бидонько. «Это направление работы – не новое для Свердловской области. Взаимодействовать с жителями в социальных сетях мы начали еще в 2018 году, когда по поручению губернатора Евгения Владимировича Куйвашева была внедрена система реагирования на публикации жителей в социальных сетях. За все время обратную связь получили свыше 40 тысяч сигналов свердловчан», – заявил Бидонько.

Однако, как уже писал «Новый День», пока свердловчане эту «обратную связь» не оценили. За время пандемии жители региона привыкли обращаться со своими проблемами в инстаграм губернатора. Но он, как правило, в ответ рисует весьма оптимистичные картины. Например, неделю назад Куйвашев рассказал, как государство помогает гражданам, а область принимает все меры для обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, которые болеют дома. Свердловчане посчитали, что бодрые посты в инстаграме губернатора пишутся не для них, а для московского начальства. «Красиво лапши навешал. Это информация, наверное, для Москвы?» – предположил ermeneev81. «Думаю, эти сказки прямиком в Москву надо писать, нам зачем это? Мы лечим дома себя сами и на свои», – добавил slavaprigarin.

Добавим, что на открытии не было бывшего вице-мэра Екатеринбурга, директора ЦУРа Ильи Захарова, назначенного на эту должность 16 ноября, – он находится на больничном.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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