Илья Захаров возглавил Центр управления Свердловской областью

Замглавы администрации Екатеринбурга – руководитель аппарата Илья Захаров подписал контракт с АНО «Диалог» и возглавил свердловский Центр управления регионом. Эту информацию «Новому Дню» подтвердил сам Захаров.

Как уже писал «Новый День», такие центры создаются по всей стране. Минкомсвязи РФ предложило выделить 26,4 млрд рублей на создание в каждом регионе РФ Центров управления регионами (ЦУР). Ожидается, что эти учреждения будут представлять собой офисы, которые займутся сбором и обработкой обращений и жалоб граждан в государственные структуры.

Напомним, еще в конце октября вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил «Новому Дню», что ЦУР Свердловской области возглавит нынешний руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров, много лет руководивший избирательной комиссией города.

В департаменте информполитики «Новому Дню» сообщили, что Центр управления регионом на Среднем Урале, как ожидается, откроется уже 23 ноября. «Ключевая задача ЦУР – ускорить решение вопросов, с которыми люди обращаются в органы власти. Деятельность центра также позволит органам власти всех уровней корректировать подходы к работе на основе анализа обрабатываемых запросов жителей», – уточнили в ДИПе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.20

В Первоуральске ищут владельца бойцовых собак – они чуть не загрызли лабрадора и его хозяйку. / Рассмотрение скандального законопроекта об изъятии детей из семьи за 24 часа отложено. / Ростуризм выделил 35 миллионов рублей на обустройство перевала Дятлова и создание глэмпингов на Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»