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Вторник, 27 октября 2020, 16:52 мск

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Илья Захаров скоро покинет мэрию Екатеринбурга ради нового поста

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров согласован на пост руководителя Центра управления регионом. Официально назначение состоится уже в ближайшие дни.

Как сообщил «Новому Дню» вице-губернатор Сергей Бидонько, приказ, скорее всего, будет подписан уже на этой неделе.

Напомним, ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило выделить 26,4 млрд рублей на создание в каждом регионе РФ Центров управления регионами (ЦУР) для получения и обработки жалоб и обращений граждан. По данным ТАСС, ожидается, что центры управления будут представлять собой офисы, которые займутся сбором и обработкой обращений и жалоб граждан в государственные структуры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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