Завтра официально создадут Центр управления Свердловской областью

Завтра, 12 ноября, областное правительство на очередном заседании рассмотрит вопрос о создании Центра управления регионом. Докладчиком по этой теме выступит директор департамента внутренней политики Антон Третьяков. Информация включена в повестку заседания кабмина.

Как уже писал «Новый День», такие центры создаются по всей стране. Минкомсвязи РФ предложило выделить 26,4 млрд рублей на создание в каждом регионе РФ Центров управления регионами (ЦУР). Ожидается, что эти учреждения будут представлять собой офисы, которые займутся сбором и обработкой обращений и жалоб граждан в государственные структуры.

В конце октября вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил «Новому Дню», что ЦУР Свердловской области возглавит нынешний руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров, прежде возглавлявший избирательную комиссию города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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